living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قضية اغتصاب شيخ لابنة الـ15 عاماً في بلدة لبنانية تابع!

17
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في الاخبار:

 

لا يمكن حسم الوقائع في قضية التعرض الجنسي لقاصر على يد رجل دين في بلدة المنارة (البقاع الغربي). الروايات تتضارب بين عائلة الفتاة (15 عاماً) ومخاتير البلدة وفاعلياتها والجهات المعنية التي حققت بالملف. لكن ما يجمع الكل عليه هو «لفلفة» الجريمة التي وإن لم تتضمّن اغتصاباً، إلا أنها اشتملت على مجامعة قاصر وتزويجها مرتكب الجرم الذي يبلغ 55 عاماً.


قبل أيام، كتب أحد الآباء منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه رجل دين فلسطينيّ الجنسية يقيم في المنارة ويدرّس في مدرسة لتعليم القرآن الكريم. واتهم الأب الشيخ بـ«اغتصاب» ابنته البالغة من العمر 15 عاماً نهاية تشرين الثاني الماضي. لكن الوالد، في المنشور نفسه، أدان نفسه بموافقته على تزويج ابنته لمن يتهمه باغتصابها بعد أقل من أسبوعين على الجريمة، ليتبيّن بأن ثائرته ثارت بعد إقدام الشيخ على تطليق الفتاة بعد ضغوط من أسرته.


منشور الأب الذي لقي انتشاراً واسعاً، استكمل برفعه دعوى أمام مخفر بيادر العدس ضد الشيخ بتهمة الاغتصاب. النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تحركت وأوقفت المتهم للتحقيق معه. وفي حين انتشرت أنباء عن توقيف الشيخ نهاية الأسبوع الماضي، أكّد مصدر أمني لـ«الأخبار» أن القضاء «أخلى سبيله قبل أيام عقب إسقاط الأب الدعوى ولم يُوقف مجدداً»، فيما عادت الفتاة، بعد طلاقها، للعيش في منزل عائلتها التي ترفض الحديث مع وسائل الإعلام.


«الأخبار» تواصلت مع أحد مخاتير المنارة، فتمنى عدم نشر أي خبر يتعلق بالقضية «لأننا طوّقنا الموضوع وليس جيداً إثارته مجدداً»، نافياً تعرض الفتاة للاغتصاب وكل «الشائعات الغوغائية». لكنه لمّح إلى تعرضها لجريمة ليست أقل بشاعة، إذ إن «والدها كان مديناً للشيخ بعشرة ملايين ليرة، فزوّجه ابنته»، قال قبل أن يستدرك «أننا وقفنا ضده، واستنكرنا كيف يزوج فتاة بعمر الـ 15 عاماً لرجل بعمر الـ 55 عاماً؟»، محمّلاً الوالد مسؤولية «الفضيحة». إذ إنه «زوّجها للشيخ برضاه. فشو عدا ما بدا؟».


«الأخبار» تواصلت مع مختار ثان دخل على خط القضية، فكرّر التمني بعدم النشر. إذ «ارتأينا كوجهاء بلدة وبلدية ومشايخ أن نقفل القضية بعدما أسقط الأب الدعوى ونالت البنت كامل حقوقها وعادت إلى منزل أهلها».
بصرف النظر عن التداعيات النفسية على الضحية، أسقط القانون والمحيط حقها الشخصي وأعفى المرتكب من العقاب، استناداً إلى المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن «من جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتمّ الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. وإذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة. وإذا صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به»، علماً بأن هذه المادة بقيت ثغرة في محور الاغتصاب في قانون العقوبات اللبناني بعد إلغاء مجلس النواب نهاية عام 2017 المادة 522 التي تنص على «سقوط ملاحقة المغتصب في حال تزوج من اغتصبها».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout