ميقاتي ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً!

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: "أوردت صحيفة" الاخبار " في عددها الصادر اليوم "ان الرئيس ميقاتي طلب سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب استنسابيته, ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ، ويندرج في اطار الحملة التي تقودها" الاخبار" منذ فترة على رئيس الحكومة".

وأضاف, "ان الموقف المعلن والثابت لرئيس الحكومة هو أنه لا يتدخل في عمل القضاء ويدعو الى احقاق الحق في هذا الملف واظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع. فاقتضى التوضيح".