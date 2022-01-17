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عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 كانون الثاني 2022

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الأخبار: مخالفات بالجملة: نحو الطعن بالانتخابات؟

رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة

نص رسالة أميركية حول الغاز والكهرباء: 9 طلبات من لبنان لمنع العقوبات

 

 

 

البناء: تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… وواشنطن تنفي التشويش «الإسرائيلي» على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم أمر بيطار / انخفاض سعر الصرف يفتح الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض الأسعار /

 

 



نداء الوطن: ميقاتي "صبر ونال": حكومة "على القطعة"
السنترالات تتهاوى: "جهنّم... العنكبوتية"!

 

 

 

الديار: ارتياح عام بعد عودة «الثنائي» الى اجتماعات الحكومة...ما هي الأسباب؟
أسعار السلع لم تنخفض رغم تحسن الليرة... «فتش عن المحتكرين»
الدولار إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة وهذا السيناريو المُتوقّع

 

 

 

اللواء: إنذار أميركي بحجب أموال الصندوق يعيد «الثنائي» إلى بيت الطاعة!
«حكم تافه» يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. وواشنطن تنفي مزاعم اسرائيلية عن «صفقة الغاز»

 

 

 


الجمهورية: لا تعيينات قبل الإنتخابات

 

 

 

النهار: البدعة الجديدة: حكومة مقنّنة وقضاء مبتور!

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi le Hezbollah a décidé de ressusciter le gouvernement

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