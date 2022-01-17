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أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 كانون الثاني 2022

17
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد جهات دبلوماسية غربية أن تغييراً جوهرياً دخل على مسار مفاوضات فيينا لصالح الموقف الإيراني بعد فشل انتفاضة كازاخستان وسرعة التحرك الروسي، وأن الرهان الأميركي على خلق أمر واقع جديد على حدود روسيا وإيران كان ضمن حساب توازن التفاوض الأميركي معهما.


خفايا

تعتقد مصادر سياسية أن عودة ثنائي حركة أمل وحزب الله الى اجتماعات الحكومة بشرط حصريتها بالقضايا المالية والاقتصادية بعد رفض رئيس الجمهورية السير بالموافقات الاستثنائية هو تصحيح للمقاطعة، لأن التعيينات كانت هي الهدف من المقاطعة حتى الاتفاق على ملف القاضي بيطار.

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتحول موضوع عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان مع مسألة ترشحه إلى الإنتخابات النيابية إلى ما يشبه اللغز حتى بالنسبة إلى نواب تيار المستقبل بعدما اضطر أحدهم إلى توضيح تصريح له لمّح فيه إلى احتمال عزوفه عن الترشيح.

 

تبقي احدى كبريات المدارس في قضاء المتن، أبوابها مغلقة من دون تحديد موعد لعودة التلاميذ، بحجة الخلاف مع الأساتذة غير مكترثة لاعتراض الأهالي وخشيتهم من ضياع العام الدراسي.

 

 

اللواء: أسرار

همس
تبين أن الوقت عمل لمصلحة جهود رئيس الحكومة في عودة مجلس الوزراء للإجتماع من خلال بلوغ سن التقاعد لأحد القضاة الرئيسيين، وتجميد عقدة القاضي طارق البيطار ومطالبة الثنائي الشيعي بقبعه!

 

لغز
فوجئت أوساط مرجع رسمي بتأخير الموافقات الروتينية من ديوان المحاسبة على سلفة «أوجيرو» لشراء المازوت لمولدات السنترالات ومحطات الخدمات الألكترونية، وتعريض قطاع الإتصالات لهزة جديدة تهدد ما تبقى من مؤسسات عاملة في لبنان!

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