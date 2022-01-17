الأخبار: "التيار": حصلت مفاوضات مع "الحزب"... وكان من الضروري إعادة الحكومة إلى الحياة...

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بعض ما جاء في مقال ميسم رزق في الأخبار تحت عنوان "رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة":

لفتت مصادر التيار الوطني الحر إلى أن الرئيس عون وقف في وجه عرقلة سعد الحريري المتعمدة لتشكيل الحكومة سابقاً، وعمل على تشكيل حكومة بجدول أعمال متفق عليه مسبقاً من إقرار خطة التعافي المالي إلى مفاوضة صندوق النقد إلى العمل على إقرار الإصلاحات لإنجازها في نهاية عهده، لا للدخول في عرقلة متعمدة مشابهة للأشهر التسعة التي فرضها تكليف الحريري. لذلك، حصلت مفاوضات مع حزب الله في هذا الشأن....وكان من الضروري إعادة الحكومة إلى الحياة...