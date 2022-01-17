الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة تضمنت الآتي:

"-ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 17 / 1 / 2022 ولغاية 21 / 1 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

-بتاريخ 17 / 1 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة حولا ــ الجنوب

-ستقوم القوات الجوية بتواريخ: 31،26،24،19،17،12 / 1 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش ــــ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

-ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 10/ 1/ 2022 ولغاية 21/ 1/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حيّة بواسطة الأسلحة الخفيفة.

-ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /1 /2022 ولغاية 31 /1 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."