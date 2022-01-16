وزير الثقافة في ذكرى رحيل كبوجي: ما أحوج العرب والمسلمين اليوم الى استهداء مسيرته

A + A -

أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيانا بمناسبة ذكرى رحيل المطران كبوجي جاء فيه: “ذكراه التي تمثل بصمة في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا.. ذكرى المطران الفلسطيني الحركة، اللبناني الخاتمة حيث احتضنه تراب بلدنا..

في اجواء الطيب المنبعثة من نفحات هذه الذكرى وهذه الشخصية الممتلئة حباً لفلسطين وقضيتها، ولدار العروبة والاسلام والمسيحية، ندنو من هذا المطران الذي سيظل يفرض نفسه بمواقفه على سنوات الجدب وزمن الخيبة والتطبيع..

كان المطران كبوجي في مواقفه ومقاومته للاحتلال اسلاميا ومسيحيا، فقد جسّد قول المسيح: “من لم يكن له سيف فليبع رداءه ويشتره” وقد اشترى المطران كبوجي الموقف- السيف ليقاوم لصوص الأوطان ويعمل لطردهم من فلسطين الحبيبة فهم أخطر من لصوص الهياكل..

وقد استجاب المطران الراحل لقول القرآن الكريم: (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار). وما أحوج العرب والمسلمين اليوم الى قامة بمستوى المطران كبوجي والى استهداء مسيرته كي لاتمسهم نار الظلم والتطبيع والخيانة”.