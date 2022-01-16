مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لخبر بثته قناة " الجديد" ان الرئيس عون اعطى الاذن بدهم عدد من المصارف

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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته قناة "الجديد" مساء اليوم من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون " اعطى الاذن " بدهم عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى قضائية مصرفية ، مشيرا الى ان هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة . وأوضح مكتب الاعلام ان الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف .

كذلك نفى مكتب الاعلام ما ذكره الإعلامي جوني منيّر على شاشة قناة "الجديد" أيضا عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن " حزب الله " و"حركة امل " بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء .