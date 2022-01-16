أرسلان: لاجتماعات مكثّفة للحكومة تتخذ فيها قرارات تطال مشاكل اللبنانيين اليومية

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "على الحكومة العودة إلى اجتماعاتها اليوم قبل الغد، ونتمنى أن يقوم رئيسها استثنائياً بعقد جلسات مكثّفة عكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة لإنهاء الكثير من الملفات العالقة".

وأضاف: "أوّل القرارات التي يجب أن تتخذ هي التي تطال مشاكل اللبنانيين اليومية، من كهرباء وحقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام والأساتذة بالإضافة إلى تعزيز وضع المستشفيات الحكومية في ظلّ تزايد الأعداد اليومية للمصابين ومعالجة أزمة قطاع الإتصالات".

وختم أرسلان بالقول: "الإستحقاق الإنتخابي مهم جداً وسيحصل إنما معيشة الناس والوضع الإقتصادي أهم بكثير".