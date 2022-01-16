بعد الحديث عن "غاز اسرائيلي الى لبنان".. وزارة الطاقة توضح وهذا ما كشفته

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي :

تنفي وزارة الطاقة والمياه نفياً قاطعاً ما تم ذكره على قناة ١٢ الاسرائيلية تحت عنوان " واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز اسرائيلي الى لبنان " .

وتؤكد وزارة الطاقة والمياه ان اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمنه للبنان،

ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من انتاجها وحجم سوقها ، وهذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين .

لذلك ، إن ّما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً ، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً .