سبب "تافه" قطع الإتصال.. عماد كريدية يلاحظ في الويك اند و لا يحل مشاكله في بحر الاسبوع!

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أوضح المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه لـ"الجديد"، انه عند الساعة 11:15 من مساء امس انقطع الإتصال في كورنيش المزرعة بسبب "تافه" وهو تأخر محاسب في وزارة الإتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً.



وتابع:" لن أقبل بأن أبقى في منصبي ما لم تتأمن الإمكانيات للعمل ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر "وإذا مش قادر جيب الإنترنت اترك منصبي أفضل".

واضاف:" تم تأمين الفيول لكل من سنترالي الأشرفية وكورنيش المزرعة ومن المنتظر عودة سنترال المزرعة إلى الخدمة بغضون نصف ساعة إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة نفسها، ونشكر قائد الجيش على إعلانه الإستعداد لتأمين الفيول وبالأمس استطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة "بالدين"".

وقد لفت متابعون انّ عماد كريدية يلاحظ في "الويك اند" دائماً ولا يحل مشاكله في بحر الاسبوع..!