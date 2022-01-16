أبو زيد: أملنا ألا يبقى أي تعطيل لمؤسسات الدولة

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غرّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد حول معاودة أعمال مجلس الوزراء، فقال: "إن عودة وزراء حزب الله وحركة أمل للمشاركة في أعمال مجلس الوزراء تأتي استجابة لدعوات رئيس الجمهورية المتكررة لتغليب الحسّ الوطني على أي أمر آخر والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني".

وأضاف: "أملنا ألا يبقى أي تعطيل لمؤسسات الدولة وأن يتم اقرار الموازنة في أقرب وقت وأن تبدأ خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تُعتبر الممر الالزامي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولتطبيق الاصلاحات والحصول على المساعدات لتمكين البلد من الخروج من أزماته الموروثة".