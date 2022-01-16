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شركة طيران يونانية تعلق رحلاتها إلى بيروت بعد تعرض طائرة لأضرار

16
JANUARY
2022
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قالت شركة «طيران إيجيان» اليونانية أمس (السبت)، إنها علّقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها في العاصمة اللبنانية.


وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي لدى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضراراً خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من يناير (كانون الثاني)، ما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.


ولم تُذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم العثور عليها على السطح الخارجي للطائرة. ورفضت وزارة النقل اللبنانية ما قالت إنها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام تقول إن سبب هذه الأضرار ناجم عن رصاصة.


ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية، رسالة على «تويتر» تحمل تاريخ 15كانون الثاني تغطي تقييماً فنياً لضرر عُثر عليه أسفل قمرة القيادة. وقالت الرسالة: «بعد فحص دقيق خلصنا إلى أن (الضرر) ليس ناجماً عن رصاصة».


وقالت الشركة إنها أخطرت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت وتتوقع تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.

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