living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة جليد قوية تضرب لبنان.. إليكم طقس الايام المقبلة

16
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يؤثر طقس غير مستقر شتوي بارد على لبنان ويستمر لغاية ظهر اليوم مع انخفاض بالحرارة وامطار متفرقة وثلوج على الجبال والبقاع وتتدنى ما دون الالف متر شمالا.

وستضرب موجة جليد الجبال والبقاع ليلا وصباح غد الاثنين مع برد قارس وحرارة متدنية جداً. كما سنشهد عاصفة ثلجية قصيرة يوم الاربعاء وتطال الثلوج الجبال المتدنية.


طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٣ درجة بقاعا بين -٥ و٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و٤ درجة.

٢- الجو: غائم وممطر وتتساقط ثلوج على ١٠٠٠متر والبقاع خاصة الشمالي وتطال ٦٠٠متر في المناطق الشمالية.

٣- الرياح: شمالية غربية معتدلة من ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية متوسط

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

 

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر وبارد جدا خصوصاً صباحا فيما الجو قليل السحب والحرارة باردة جدا وتتراوح ساحلا بين ٥ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٥ درجات وبقاعا بين -٧ و٦ درجات، الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س ويتشكل جليد على الجبال ٥٠٠ متر وفي البقاع صباحاً.

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا مع ارتفاع الحرارة ويتحول غير مستقر عاصف ليلا مع امطار متفرقة ثم يتحول الى عاصف ليلاً مع امطار غزيرة وثلوج على ١٤٠٠متر ورياح جنوبية غربية قوية جداً ٨٠كم/س فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٨ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعا بين ١ و٨ درجات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout