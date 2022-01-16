مفاجأة التحضيرات للانتخابات!

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جاء في "السياسة" الكويتية:

على الرغم من أنّ وزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشيح لانتخابات النيابية في العاشر من الشهر الجاري، إلّا أنه ووفق المعلومات، فإن أحداً لم يترشح، ولم تستلم "الداخلية" ملفًا واحدًا، ما يطرح تساؤلات عن الأسباب، في ظل حديث عن وجود صعوبات أمام إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، بالرغم من تأكيدات وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأبلغت مصادر ديبلوماسية "السياسة" الكويتية، أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يتساهل في استحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية، وأنه بصدد زيادة الضغوطات على الحكومة اللبنانية، من أجل حقها على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حصول الاستحقاقين في موعدهما، وهذا ما تم إبلاغه إلى الرئيس نجيب ميقاتي".