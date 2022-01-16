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عناوين الصحف ليوم الأحد 16 كانون الثاني 2022

16
JANUARY
2022
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 النهار: "الثنائي" تراجع أمام الكلفة المتدحرجة لتعطيله

 

 

 

الديار: أمل وحزب الله للمشاركة في جلسات الموازنة وخطة التعافي وتصحيح مسار تحقيق البيطار
السراي الحكومية ترد عبر «الديار» على باسيل وترحيب بقرار الثنائي الشيعي
خطة لضبط سوق النقد وتثبيت سعر الدولار بين 18 و20 ألف ليرة

 

 

 

الشرق الأوسط: «الثنائي الشيعي» يتراجع عن مقاطعة جلسات الحكومة اللبنانية... وميقاتي يرحّب
حصرا مشاركتهما بـ«إقرار الموازنة» ومناقشة خطة التعافي

 

 

 

الأنباء الكويتية: التداول بإمكانية تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية يؤجج الصراع بين المتنافسين.. وباسيل يفتح النار على حاكم المصرف المركزي
«أمل» وحزب الله يفرجان عن جلسات الحكومة.. و«الإنزال الدولاري» أنعش الليرة

 

 

 


الوطن السورية: وزير خارجية الأردن يبحث في واشنطن المزيد من خروقات «قيصر» وبيدرسون في طهران … خطَّا الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان جاهزان «سياسياً»

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