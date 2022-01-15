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اجتماع في منشآت النفط في طرابلس لوضع خطة العمل والمراحل التنفيذية لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية

15
JANUARY
2022
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عقد اليوم اجتماع في منشآت النفط في طرابلس بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض لوضع خطة العمل والمراحل التنفيذية لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية وذلك التزاما بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الطاقة والمياه ومسؤولي شركة TGS الى منشآت النفط في طرابلس في السادس والعشرين من الشهر المنصرم.

 

حضر الاجتماع ممثلون عن شركة TGS المكلفة اصلاح الخط والمحطة المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس والفريق المكلف من قبل مديرية النفط والاستشاري الممثل لوزارة الطاقة والمياه.

 

وتم خلال الاجتماع وضع جدول زمني يراعي المعايير الدولية المعتمدة مع التأكيد على تنفيذ كافة مراحل المشروع بالسرعة المطلوبة ، وذلك من اجل بدء ضخ الغاز الطبيعي المصري الى محطة منشآت النفط في طرابلس ومن بعدها الى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء.
وتتضمن خطة العمل:


- تصليح نقاط التسرب على طول الخط ويتطلب حوالي ال١٥ يوماً
- تحديث برامج التحكّم في محطات الغاز الثلاثة Scada System
- تصليح الاعطال الناجمة عن سقوط الزواعق على محطة الغاز الرئيسية
- اجراء التجارب التقنية النهائية على مجمل المنظومة قبل تسليمها.
وتعد هذه الخطوة من الخطوات الايجابية التي من المتوقع ان تنتهي مراحل العمل باصلاح خط الغاز والمحطات فيها خلال فترة شهر ونصف لتصبح جاهزة لاستقبال الغاز الطبيعي ، على ان تستكمل باقي اعمال الصيانة ما بعد عمليات ضخ الغاز شهرا اضافيا .
ويتابع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض عن كثب كامل مراحل العملية بتفاصيلها من اجل الوصول الى خواتيم ايجابية لتأمين ضخ الغاز الى محطة منشآت النفط في طرابلس ومن ثم الى معمل دير عمار لتأمين كمية إضافية من التغذية الكهربائية الى المواطنين.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه انها ستطلع الرأي العام على كافة مراحل المشروع تباعا.

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