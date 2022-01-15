سليم عون وغسان عطاالله في مطرانية سيدة النجاة زحلة

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زار النائب سليم عون والوزير السابق غسان عطاالله، مطرانية سيدة النجاة للروم الكاثوليك في زحلة، يرافقهما وفد ضم منسق "التيار الوطني الحر" في زحلة أنطوان أبو يونس والإعلامي ميشال أبو نجم وشربل نوار وأنسي عطاالله. وكان في استقبالهم الراعي الجديد لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم والراعي السابق للأبرشية المطران عصام يوحنا درويش.



وكان لقاء تعارف بين عطاالله وابراهيم، ومناسبة للبحث في مختلف المواضيع الاقتصادية والسياسية والانتخابية، وتشديد من ابراهيم على أن "الانقسامات الداخلية تنعكس سلبا على صورة لبنان، وعلى ضرورة بناء الإنسان بكل أبعاده بما فيه الفكر السياسي، فالشعب اليوم مصدوم من تصرفات السياسيين، وعلى أن تعدد الأحزاب مصدر غنى وتنوع".



واعتبر أن "الوطن يبقى فوق الجميع، على الرغم من التنافس السياسي". ودعا إلى "الاتفاق بهدف إيجاد حلول لكل الأزمات".