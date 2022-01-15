ما صحة خبر “إطلاق نار على طائرتين” في مطار بيروت؟!

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أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة أن “ما حصل في المطار هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل اقلاعها من بيروت، وحتى الآن لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثّق السبب”.



وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدّى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة”.



وأشار إلى أن “ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتمّ التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرّد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية، سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70 بالمئة عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضاً”.



ويأتي توضيح حميّة بعد التداول بأخبار عن خرق أمني للمطار تمثّل بإطلاق النار على طائرات موجودة في حرمه.