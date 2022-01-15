"الحرة" فسخت العقد مع ليال الاختيار.. الرواية الحقيقية

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تعددت الروايات التي تناولت فسخ قناة "الحرة" الأميركية عقد العمل مع الإعلامية ليال الإختيار إثر اطلالتها على قناة الآن الإماراتية.



مقرّبون من الإختيار سوّقوا رواية، نفتها مصادر "الحرة"، وفيها أن سبب الخلاف مع القناة الأميركية يعود الى أنها ذكرت في المقابلة مع المحطة الإماراتية أنها تتمنى استضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما تسبب باحراج للمحطة الأميركية بفعل طبيعة العلاقة بين واشنطن وبن سلمان.

من جهتها، كشفت مصادر في القناة الأميركية أن الإدارة العامة في واشنطن قررت فسخ العقد مع الإختيار على خلفية التعابير التي استعملتها في المقابلة مع "الآن" الإماراتية، ولا سيما لجهة قولها انها تشعر بالقرف كلّما استضافت سياسيا لبنانيا.



وقالت مصادر الحرة ان اكثر ما اساء استياء الادارة العامة في واشنطن كشْف الاختيار تفاصيل داخلية خاصة بالمحطة، وقولها انها هي من جلبت الشهرة الى "الحرة" في لبنان.



وعلم أن فريق العمل الذي كان يساعد الاختيار في برنامجها على المحطة الأميركية، مصاب بخيبة أمل ومستاء نتيجة المقابلة وتداعياتها، ويخشى أن يدفع ثمنا لخطأ لا علاقة له به.