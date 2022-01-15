living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في القاع... دخلا إلى منزلها بحجة "شرب المياه" وهذا ما حصل!

15
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
 
البلاغ التالي:
 
بتاريخ 25-12-2021، دخل رجل وامرأة إلى منزل المواطنة: - س. ر. (80 سنة) في بلدة القاع البقاعية، بطريقة احتيالية، بحجة حاجتهما "لشرب المياه"، ثم سرقا منها ما يُقارب الـ /6/ ملايين ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار بعد أن أبرحها الرجل ضرباً، ثم تركاها في حالةٍ حرجة.
 
من خلال التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت عناصر فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما بتاريخ 6-1-2022، وهما:
 
- م. م. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)
 
وزوجته: - ف. م. (من مواليد عام 1991، سورية الجنسية)
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وانهما قاما بعدّة عمليات سرقة، بتواريخٍ سابقة. ومن هذه العمليات سرقة مبلغ /1200/ "يورو" و /2600/ دولار أميركي و /2,000000/ ليرة لبنانية من منزل المواطن (ر. ل.) في بلدة القاع، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين، هما:
 
- ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية)
 
وزوجته: - س. د. (من مواليد عام 1979، لبنانية)
 
بتاريخ 10-1-2022، ومن خلال التحريات والمتابعة، تمكّنت عناصر مخفر القاع من توقيف المذكورَين الأخيرَين، وضبطت بحوزتهما قسماً من المبلغ المسروق، عبارة عن /40/ مليون ليرة لبنانية.
 
وقد اعترفا أيضًا بما نُسب إليهما.
 
 أعيد المبلغ المضبوط الى مالكه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص..
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout