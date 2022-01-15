موجة من الصقيع والجليد تضرب لبنان.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل يتشكل الضباب على المرتفعاتو تتساقط الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد فجرا ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والتي يستمر هطولها حتى بعد الظهر، يتحول الطقس مساء الى صاف مع دخول الكتلة القطبية بحيث يتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو الـ 800 متر ليلاً لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الاحد حيث ينحسر تدريجياً مع دخول الكتلة القطبية الجافة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات حتى ظهر يوم الثلاثاء مع اقتراب منخفض جوي رطب مصحوب برياح شديدة. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية )

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال والداخل يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة خلال الليل مترافقة ببرق ورعد ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتلامس ليلاً ال 1100 متر.

الأحد: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل يتشكل الضباب على المرتفعاتو تتساقط الامطار خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد فجرا ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والتي يستمر هطولها حتى بعد الظهر، يتحول الطقس مساء الى صاف مع دخول الكتلة القطبية بحيث يتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو الـ 800 متر ليلاً لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الإثنين: صافٍ اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ( دون معدلاتها السنوية) يتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو ال700 متر خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال 85كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.