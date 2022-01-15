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مصادر قضائية لموقعنا: كيف لوزير الداخلية ان يستهزئ بعمل القضاء؟!

15
JANUARY
2022
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تساءلت مصادر قضائية عبر الtayyr.org كيف يمكن لوزير الداخلية وهو في الوقت نفسه قاض منذ اكثر من ٢٠ سنة ان يستهزىء بهذه الطريقة من عمل قاض يقوم بواجبه المهني  ويسخر من اجراء قانوني قد يلجأ اليه هذا القاضي لملاحقة احد الاشخاص الذين يرفضون المثول امام القضاء.
 
الهذا الدرك وصل بنا الاستهتار بالقانون وبهيبة السلطة القضائية في هذا البلد. واذا كان من له سلطة ادارة الاحوال الداخلية للبلد وحماية استقرارها يستهزىء بهذه الطريقة وعلناً على شاشة التلفزيون بقرار قضائي، ماذا يمكن ان ننتظر من ابن الشارع.
 
فإما ان يعتذر حضرة الوزير ويعتبر ذلك هفوة، وإما أن يستقيل لانه ليس أهلا   لا لتولي القضاء وبصورة أولى  المنصب الوزاري
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