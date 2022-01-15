عناوين الصحف ليوم السبت 15 كانون الثاني 2022

الأخبار
ـ غزة: إعمارٌ ممنوع
ـ لا ضمانات أميركية جدّية للبنان والقاهرة: الغاز المصري مؤجل
ـ الأزمة تشجّع على التبنّي غير الشرعي: الإتجار بالأطفال نحو الازدهار؟
ـ رسائل دموية من «الهَول»: «داعش» يصعّد لنيْل مطالبه
البناء
ـ عودة التفاؤل الى مسار فيينا… والتصعيد الى العلاقات الروسيّة الأميركيّة
ـ انتفاضة النقب توحّد فلسطين… وواشنطن للتوازي في الترسيم والاستجرار
ـ مصرف لبنان يستبدل الليرات التي يطبعها بدولارات الناس عبر المصارف
الجمهورية
ـ لجم الدولار لا يُخفِّض الأسعار
ـ باسيل لـ»الجمهورية»: واهم من يرى تغييراً انتخابياً لمصلحته
ـ تمديد الدعوة الى الحوار:«تعى ولا تجي»؟!
ـ «المركزي» يحاول تجفيف السوق من الليرة
اللواء
ـ «إنزال نقدي» في المصارف: الدولار يتراجع بانتظار دحر الأسعار!
ـ السفيرة الأميركية تبدّد المخاوف من «قيصر».. ولجنة حزبية لبحث عزوف باسيل عن الترشح
ـ هوكستين في بيروت حاملا ً ملفين: الحدود البحرية والأمن الطاقوي وإلا العقوبات!
الديار
ـ تأخر لاستجرار الغاز المصري للبنان ... واشنطن تتشدد على ان لا تستفيد منه دمشق