أسرار الصحف ليوم السبت 15 كانون الثاني 2022

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البناء



قال مصدر مالي إن مصرف لبنان يعيد رسملة المصارف بأرباح عبر شراء دولاراتها بسعر السوق السوداء عبر الصرافين وإعادة بيعها لها بسعر المنصة. وعبر هذه العملية المتكررة يتم تضييق الهامش تدريجاً بين السعرين نزولاً، فتبيع الناس دولاراتها بإنتظار طباعة وضخ كمية جديدة من الليرات.



تساءل وزير داخلية سابق عن موقف لبنان إذا طلبت سورية توضيح معادلة وزير الداخلية «إن من يسيء لأي ملك أو أمير في الخليج سيُلاحَق من الدولة اللبنانية أما من يسيء الى الرئيس السوري، فالملاحقة تحتاج الى دراسة في مجلس الوزراء»؟

الجمهورية

ـ يسود انطباع في أوساط مراقبة أنّ الخلاف بين طرفين وازنين في المعادلة السياسية هو من «عدّة شغل» تفرضه طبيعة المرحلة السياسية والإنتخابية.

ـ يؤكّد تيار بارز أنّ نتائج الإنتخابات النيابية عليه ستكون مفاجئة بالمعنى الإيجابي.

ـ قال سفير دولة غربية إن التدهور في لبنان سجّل أرقاما ً صادمة تفوق بأضعاف أرقام التدهور في أزمة 1929 الإقتصادية التي ضربت العالم بأسره.

اللواء



قيل في مجلس خاص أن حرب الدولارات هي أداة من أدوات إعادة ترتيب الأوضاع قبل التفاهمات مع صندوق النقد الدولي..



تسير عملية إنجاز الموازنة على توقيت معالجة أزمة الموقف من الأداء القضائي في انفجار المرفأ ومتحوراته!



يواجه بعض النواب في المناطق والعاصمة أزمة سيولة، تدفع بهم إلى تجنّب الخوض مجدداً في الإنتخابات المقبلة.