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توقيف رجل دين في البقاع بتهمة الاغتصاب!

14
JANUARY
2022
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بتاريخ اليوم ١٤ كانون الثاني الجاري، أصدرت المحامية العامة الإسئنافية في البقاع القاضية ناديا عقل قراراً قضى بتوقيف ع.س وهو رجل دين فلسطيني يقيم في بلدة المنارة البقاع الغربي وذلك بناء للإدعاء عليه بتهمة إغتصاب القاصر ش.ص التي تبلغ من العمر ١٥ سنة، وذلك  بعدما تم شرح الوقائع التي حصلت في مدرسة لتعليم القرآن الكريم. 

مخفر الدرك في بيادر العدس- قضاء راشيا، أجرى تحقيقاً بالحادثة، فإستمع الى إفادتي الضحية ووالدها الذي قام بالادعاء على رجل الدين، وبناء على ما أدلت به القاصر من معطيات حول الإعتداء الذي حصل بتاريخ 24/11/ 2021.

وفي الوقائع أن رجل الدين المشار اليه حاول إخفاء جريمته عن طريق إقدامه على عقد زواجه من القاصر بتاريخ 4/12/2021 ليقوم بعد ذلك بتطليقها، ما أثار حفيظة ذويها الذين قاموا بالإدعاء أمام القضاء على هذا الفعل المشين.

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