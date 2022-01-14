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لبنان يقرّر إلغاء رخصة الاستيراد المسبقة للمنتجات الزراعية الأردنية

14
JANUARY
2022
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أعلن وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، أن لبنان قرر إلغاء رخصة الاستيراد المسبقة للمنتجات الزراعية الأردنية.

ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية أن "قرار إلغاء رخصة الاستيراد المسبقة، يأتي في إطار سعي الأردن لزيادة صادراته الزراعية".

وأوضح الحنيفات في بيان أصدره "أنه في إطار سعي الوزارة الحثيث لزيادة الصادرات الزراعية وإقامة العلاقات التجارية مع الدول على أساس المنفعة المتبادلة والتعامل بالمثل في تبادل المنتجات الزراعية، فقد عملنا على التواصل مع وزارة الزراعة اللبنانية, حيث تم إعطاء أولوية استيراد الموز خلال فترة الاستيراد التكميلي من لبنان، مقابل استيراد الخضروات من الأردن".

وأضاف الوزير الأردني أن وزارته "وجهت نقابة مصدري الخضار والفواكه الأردنية للتواصل مع نظرائهم اللبنانيين, بغية تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى لبنان دون رخص مسبقة، كما عملت الوزارة على تسهيل مهمة المصدرين المرتبطة بأسعار صرف الدولار".


ويشار إلى أن منتصف الأسبوع الماضي شهد تسيير أول إرسالية تجريبية ليتسنى استكمال عملية التصدير وفق آليات التعامل بالمثل، بحسب الحنيفات.

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