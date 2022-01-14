العثور على جثة متفحمة في مصنع للاسفنج!

A + A -

عثر على جثة متفحمه تبين انها تعود ل م.ا، في مصنع "الشلبي للاسفنج" في الميناء، الذي احرق عصر اليوم، اثر اشكال ادى الى سقوط قتيل وجريح، وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة.

وكان في وقت سابق من اليوم، قد حصل إشكال بين عدد من الشبان في مدينة الميناء، تطور الى اطلاق نار، وأدى الى وفاة المدعو "م. ب"، واصابة المدعو "م. ا"، بطلقات نارية عدّة، واثر ذلك، قام عدد من الشبان، باحراق مصنع الشلبي، للاسفنج وسيارة تابعة له، خلف مبنى الجامعة العربية في الميناء، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث.