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قوى الامن أوقفت عصابة محترفة سرقت أكثر من 88 دراجة آلية ضمن بيروت وجبل لبنان

14
JANUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الدراجات الآلية ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. على أثر ذلك، كثفت قطعات سرية الضاحية استقصاءاتها وتحرياتها للحد من حصول مثل هذه العمليات، حيث تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الرأس المدبر لعدد كبير من السرقات المذكورة وهو أ. ن. (من مواليد عام 2002، لبناني).

بنتيجة الرصد والمتابعة، تم تحديد مكان تواجده في محلة حي السلم، فجرى مداهمة المكان وتوقيفه. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع كل من اللبنانيين:
– م. ر. (من مواليد عام 2005)
– ي. ف. (من مواليد عام 2003)
-ا. ر. (من مواليد عام 1985)
-م. ج. (من مواليد عام 2004)

أوقفوا جميعا باستثناء الأخير المتواري عن الأنظار، وتم تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقه. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة /88/ دراجة آلية من مناطق مختلفة منها الشويفات، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، الجاموس، الغبيري، بعبدا، الحدت، المشرفية، جسر المطار، وحي السلم.

والتحقيق جار بإشراف القضاء، والعمل مستمر لتوقيف الشخص الخامس”.

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