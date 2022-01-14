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وزير الاشغال استقبل سفيرة سويسرا : نهضة لبنان بتفعيل مرافقه قبل الاعتماد على الخارج

14
JANUARY
2022
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة مساء اليوم، سفيرة سويسرا في بيروت السيدة ماريون ويشلت.
وتم البحث، بحسب المكتب الاعلامي للوزارة في “مواضيع تعنى بها الوزارة وتحديدا في إعادة اعمار مرفأ بيروت والرؤية الاستراتجية للوزارة والمناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات وموضوع الإهراءات والشركات المهتمة بإعادة اعمار المرفأ.

ورحب الوزير حميه بالسفيرة، مؤكدا “ان استراتجيته في اعادة اعمار وتفعيل العمل في مرفأ بيروت تقوم على ثلاث ركائز اساسية: اولها اعداد الهوية القانونية للمرفأ لتكون جاذبة للشركات المستثمرة، وهذا ما نقوم به مع البنك الدولي، اما الركيزة الثانية فهي المخطط التوجيهي العام للمرفأ، اضافة الى الرؤية الاستراتجية لخلق دور حيوي للمرفأ ضمن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة”، لافتا الى “ان لبنان منفتح على كل الشركات المهتمة بلبنان”.

وأكد الوزير حميه “أن نهوض لبنان مجددا لا يمكن ان يكون فقط بإنتظار الخارج مع ترحيبنا بكل مساعدة دون شروط على الدولة اللبنانية، انما تنطلق هذه العملية من خلال تفعيل مرافقه وتحسين الخدمات فيها لزيادة ايرادات الخزينة العامة بغية المساهمة في تحصين القرار السيادي للبنان”.

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