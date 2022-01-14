حصيلة مهمات الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية: اخماد 22 حرقا واسعاف 6

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت على الشكل التالي:



* إخماد حرائق (عدد 22):

- أعشاب (عدد 10):

- (م.جبل لبنان) (عدد 5): المغيرية - الخنشارة - يانوح - برمانا - البيرة.

- (م.لبنان الجنوبي) (عدد 4): المصيلح - العدوسية - الحلوسية - الصرفند.

- (م.البقاع)(عدد 1): ديرزنون.

- منازل (عدد 6): حارة حريك - حي السلم - الخيام - حراجل - زغرتا - كفرعبيدة.

- سيارات (عدد 3): طريق المطار - حي السلم - معوض.

- كهرباء (عدد 3): عمود في: التحويطة، البترون - غرفة كهرباء في البوار.



* نقل وإسعاف (عدد 6):

- حوادث (عدد5): الغبيري - المطيلب - الحمرا (*2) - ضبيه.

- حوادث سير (عدد1): بعبدات وإنقاذ جريح من داخل سيارته.



مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 28 مهمة.



تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".