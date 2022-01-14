مخابرات الجيش تطارد مسلحين سلبوا مواطنا سيارته عند اطراف الهرمل

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ادعى لدى مخفر الهرمل بعد ظهر اليوم المواطن ع.ع.س، ان مجهولين مسلحين قطعوا طريقه في محلة بسيبس عند أطراف الهرمل وسلبوه سيارته “الشيفروليه”، وذهبوا باتجاه جهة مجهولة.

وبعد حوالي الثلاث ساعات من الادعاء وتحرك دوريات لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني حيث تم رصد السيارة عند أطراف بلدة القصر في أحد الطرق الترابية حيث تمت ملاحقة العصابة التي حاولت ادخالها الى سوريا، فقامت العصابة بترك السيارة والهروب عبر دراجات نارية حيث تم تحديد هوية افرادها. ويعمل الجيش على ملاحقتهم وتم اعادة السيارة ليصار الى تسليمها لصاحبها باشراف القضاء المختص.