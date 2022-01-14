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هذا موعد وصول لقاح فايزر للأطفال ما بين 5 و11 سنة الى لبنان

14
JANUARY
2022
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح، أن "اللجنة العلمية المختص قد أعطت موافقتها المبدئية على الإستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال ما بين 5 و11 سنة، على أن يوضع بروتوكول إعطاء هذا اللقاح وآليته لاحقا بالتشاور مع الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية وجمعيتي طب الأطفال في لبنان"، داعيا المواطنين "لتسجيل أبنائهم على المنصة مع أخذ العلم أن هذه اللقاحات لن تصل إلى لبنان قبل نهاية شهر شباط ومنتصف شهر اذار".

 

وأشار إلى " بدء إعطاء لقاحات مودرنا في لبنان في مراكز محددة"، معتبرا أن "هذه اللقاحات التي جاءت عبر هبتين من الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك ستزيد من قدرة البرنامج اللقاحي على إعطاء مزيد من اللقاحات، وبخاصة الجرعة الثالثة المعززة".

 

أضاف: "أن مركزا لإعطاء لقاح سينوفارم الصيني (هبة من دولة الصين الشعبية) سينشئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وأن اللجنة الفنية العلمية قد أعدت الشروط كافة المناسبة والضرورية لإعطاء هذا اللقاح لمن يرغب".

 

وختم البزري مشددا على "أن الرد المناسب الذي يملكه المواطنون على إزدياد نسبة الإصابة بالكوفيد-19 هو بالإقبال على عمليات التلقيح وأخذ الجرعة الأولى والثانية والثالثة لمن يستحقون".

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