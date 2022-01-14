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الوزير نصّار يعيد تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة بعد 12 سنة على غيابه

14
JANUARY
2022
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ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصار اجتماع الهيئة الناخبة للمجلس الوطني لانماء السياحة، بدعوة منه، في حضور عدد من أعضاء المجلس. وكلف المحامي يلي آصاف بمهام أمانة السر.

 

وأعلن نصار بعد افتتاح الجلسة أن "هذا الاجتماع مخصص لانتخاب مجلس إدارة موقت للمجلس، وذلك عملا بأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمجلس، وأن اجتماع الهيئة يكون قانونيا للمرة الثانية بمن حضر من الأعضاء".

 

واصدر المجلس بيانا اشار فيه الى ان اجتماعه "جاء بالتزامن مع انتساب لبنان رسميا إلى المجلس الاوروبي للمسارات الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء المنتدى اللبناني العربي والدول المتوسطية للسياحة".

 

وتداول الأعضاء ما عرضه الوزير نصار، وشكروه على مبادرته بإعادة إحياء دور المجلس بعد 12 سنة على غيابه، ووافقوا على الآلية التي طرحها لجهة انتخاب مجلس إدارة موقت ووجوب تعديل النظام.

 

وشكر نصار الأعضاء على حضورهم، مشددا على "ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد وموقت للجمعية "إيمانا منا بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبغية إتمام الإجراءات اللازمة لإعادة إحيائه بعد أن انتهت مدة إدارته منذ سنوات".

 

واختتم الإجتماع بالإتفاق على أن يعقد المجلس اجتماعا قريبا، يتم خلاله ادخال أعضاء ومؤسسات جدد إليه، وبنتيجته يصار إلى انتخاب مجلس جديد ينطلق بالمهام السياحية المنوطة به.

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