لبنان - بمفتاح مستعار: سرحت ومرحت.. إليكم ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



ادّعى المواطن ع. ف. (من مواليد عام 1983) لدى مخفر رامية في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ /100/ مليون ليرة و/2000/ دولار أميركي، من داخل منزله الكائن في بلدة بيت ليف الجنوبية.

من خلال الكشف الميداني، تبيّن أن السارق قد دخل بواسطة مفتاح مستعار وأقدم على السرقة بعد خلع الخزنة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت في أقل من 24 ساعة، من تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها، وهي صديقة شقيقة المدّعي، وتدعى:

م. ح. (من مواليد عام 1986، لبنانية) من أصحاب السوابق بجرم سرقة، وسبق وأوقفت بالجرم ذاته.

بالتحقيق معها، اعترفت بعملية السرقة مستغلّةً غياب مالكي المنزل عنه، فدخلته بواسطة مفتاح، كانت قد استحصلت عليه سابقاً، ومن دون علم المالكين. وأنها أنفقت القسم الأكبر من المبلغ المسروق على حاجياتها الخاصة، وأعطت قسمًا لذويها. ضُبط بحوزتها مبلغ يقارب الـ /13/ مليون ليرة، وأعيد إلى المدّعي.

أودعت الموقوفة القضاء المختص، بناءً على إشارته.