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في لبنان - اوهم فتاة قاصر بالزواج ثم خطفها.. وهذا ما حصل

14
JANUARY
2022
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صــــدر عـــــن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـــ شعبة العلاقـات العامة بيانٌ جاء فيه، "بتاريخ 10/01/2022، إدعى أحد المواطنين أن إبنته القاصر مواليد العام 2007 لبنانية غادرت منزله الكائن في محلة كفرشيما بتاريخ 09/01/2022 ولغاية تاريخه لم تعد. ثم ورده اتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول الهوية يُعلِمُهُ انه إختطف إبنته، وطلب فدية مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أميركي".
 
وأضاف، "على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الخاطف وتحرير الفتاة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ عملية الخطف وهو المدعو: ت. غ. (من مواليد عام 2003، سوري)، حيث أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه وتحرير الفتاة المخطوفة".
 
وتابع، بتاريخ 12/01/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في محلة نحلة/بعلبك، حيث داهمت منزله وأوقفته وجرى تحرير الفتاة".
 
وأردف، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وانه أقدم على استدراج الفتاة القاصر بعد ايهامها أنه يرغب بالزواج منها، وعمل على خطفها، وبعدها طلب فدية مالية من ذويها".
 
ولفت البيان إلى أنه، "أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
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