هل ينخفض سعر ربطة الخبز؟

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أكد نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف ان “مع انخفاض سعر صرف الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز”.



وقال في حديث تلفزيوني: “لدينا مصروف هائل من المازوت الذي يتم تسعيره بالدولار وذلك يؤثّر بشكلٍ كبير على سعر الرغيف”.

أضاف: “الدراسات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد لا تعطي ربحاً أكثر من 10 بالمئة وهذا يؤثّر على المؤسسات الصغيرة وفي حال غيابها لن تستطيع المؤسسات الكبيرة تغطية حاجة السوق”.



يذكر أنه سجل دولار السوق السوداء اليوم انخفاضاً إضافياً، إذ تراوح ما بين الـ28950 ليرة لبنانية للشراء و28900 ليرة لبنانية للبيع.