عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022

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الأخبار

النقب تقارع أحلام بن غوريون

مقاتلو الحرب الناعمة

‫دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد العمّالي

نقابات غبّ الطلب: لا إضراب ولا غضب!

دعوة عون إلى الحوار مفتوحة

البناء

إضراب السائقين أقفل الطرقات…والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ

عون متمسّك بالحوار ويحمّل المقاطعين مسؤوليّة الانهيار… وجماعة الحريري تهاجم

مولوي: لا دور لحزب الله في الكبتاغون… ولا تهاون بما يخصّ السعودية أما سوريّة..؟

اللواء

«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات

بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من «الغضب الحقيقي»

الديار

اتحادات بري العمالية نفذت «يوم غضب»: مطالب محقة ورسالة سياسية «مضبوطة»

علامات استفهام فرنسية حول غياب الدولة: هل من يريد فوضى تلغي الاستحقاقات؟

هوكشتاين الى بيروت وترقّب حذر لردّ اسرائيل على «التنازلات» في ملف الترسيم!

الجمهورية

تعليق الحوار: نكسة توتر الجبهات

خميس الغضب..الخجول!

عون يهاجم معطلي الحوار.. الحريري: بارانويا.. مخاوف من الفوضى