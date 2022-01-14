عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022

الأخبار
النقب تقارع أحلام بن غوريون
مقاتلو الحرب الناعمة
دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد العمّالي
نقابات غبّ الطلب: لا إضراب ولا غضب!
دعوة عون إلى الحوار مفتوحة
البناء
إضراب السائقين أقفل الطرقات…والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ
عون متمسّك بالحوار ويحمّل المقاطعين مسؤوليّة الانهيار… وجماعة الحريري تهاجم
مولوي: لا دور لحزب الله في الكبتاغون… ولا تهاون بما يخصّ السعودية أما سوريّة..؟
اللواء
«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات
بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من «الغضب الحقيقي»
الديار
اتحادات بري العمالية نفذت «يوم غضب»: مطالب محقة ورسالة سياسية «مضبوطة»
علامات استفهام فرنسية حول غياب الدولة: هل من يريد فوضى تلغي الاستحقاقات؟
هوكشتاين الى بيروت وترقّب حذر لردّ اسرائيل على «التنازلات» في ملف الترسيم!
الجمهورية
تعليق الحوار: نكسة توتر الجبهات
خميس الغضب..الخجول!
عون يهاجم معطلي الحوار.. الحريري: بارانويا.. مخاوف من الفوضى