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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022

14
JANUARY
2022
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الأخبار

النقب تقارع أحلام بن غوريون
مقاتلو الحرب الناعمة
‫دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد العمّالي
نقابات غبّ الطلب: لا إضراب ولا غضب!
دعوة عون إلى الحوار مفتوحة

البناء

إضراب السائقين أقفل الطرقات…والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ
عون متمسّك بالحوار ويحمّل المقاطعين مسؤوليّة الانهيار… وجماعة الحريري تهاجم
مولوي: لا دور لحزب الله في الكبتاغون… ولا تهاون بما يخصّ السعودية أما سوريّة..؟

 

اللواء

«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات
بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من «الغضب الحقيقي»

 

الديار

اتحادات بري العمالية نفذت «يوم غضب»: مطالب محقة ورسالة سياسية «مضبوطة»
علامات استفهام فرنسية حول غياب الدولة: هل من يريد فوضى تلغي الاستحقاقات؟
هوكشتاين الى بيروت وترقّب حذر لردّ اسرائيل على «التنازلات» في ملف الترسيم!

الجمهورية

تعليق الحوار: نكسة توتر الجبهات
خميس الغضب..الخجول!
عون يهاجم معطلي الحوار.. الحريري: بارانويا.. مخاوف من الفوضى

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