طليس: نسبة الالتزام بيوم الغضب بلغت 98%..والواقع يدحض كل الشكوك والافتراءات

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اعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أن نسبة الالتزام بيوم الغضب بلغت 98%.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في كافة المناطق اللبنانية، ان "هذا الالتزام يدل على امرين:

الأوّل: ان قطاع النقل البري موجوع

الثاني: ان القطاع أظهر تماسكه ووحدته على كافة الاراضي اللبنانية، خلاف ما تناقلته وسائل التواصل بأنه سياسي."

وأضاف " التحرك شمل كسروان والجنوب وعاليه والجبل والبقاع والشمال، ممّا يؤكّد وحدة القطاع وتماسكه تحت مظلة قيادة واحدة، والواقع يدحض كل الشكوك والافتراءات ."

واكد طليس ان تحرك اليوم هو الابرز ديمقراطيا".

وأمل ان يكون "ما حصل اليوم رسالة للحكومة التي ابرمت اتفاقا في 26 تشرين الاول 2021 عند رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العمالي العام".

ودعا طليس الى اجتماع يعقد الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين 17 كانون الثاني 2022 لاعلان مقررات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.