ما هي الطرقات المقطوعة ضمن بيروت، الشمال، البقاع والجنوب؟

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افادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال:
البداوي بالاتجاهين
ساحة النور اشارة عزمي
شارع المئتين
البالما
مستديرة العبدة
جسر عرقة
دير عمار
اوتوستراد شكا.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت:
تقاطع جامع الامين
تقاطع فردان
تقاطع عبد العزيز الحمرا
تقاطع بشارة الخوري
مستديرة الكولا باتجاه المدينة الرياضية
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجديدة:
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجديدة:
مستديرة الدورة
اوتوستراد الكرنتينا
مستديرة المكلس
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجنوب:
العباسية
دوار البص
اوتوستراد الزهراني
ساحة النجمة
تقاطع ايليا
اوتوستراد الناعمة
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع:
مفرق التويتي
ضهر البيدر عند مفرق فالوغا
زحلة الكرك مقابل الحمرا بلازا
الفرزل