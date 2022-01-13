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امطار وعواصف رعدية وثلوج اعتباراً من مساء هذا اليوم

13
JANUARY
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات،تنشط الرياح وتتساقط أمطار تكون غزيرةً أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٢٠٠ متر ليلاً، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق خاصة خلال فترة قبل الظهر.
 
الحالة العامة: طقس متقلب و ماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من ظهر اليوم الخميس حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحياناً حتى مساء الاحد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩ درجة مئوية)
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ١٥٠٠ متر.
 
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات،تنشط الرياح وتتساقط أمطار تكون غزيرةً أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٢٠٠ متر ليلاً، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق خاصة خلال فترة قبل الظهر.
 
السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، مع انفراجات خلال النهار وتكون اكثر غزارة جنوب البلاد.
 
الأحد: غائم مع امطار تكون غزيرة خاصة جنوب البلاد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال١٢٠٠ متر و رياح ناشطة تتجاوز ال٦٠ كلم/س مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة (هو الابرد هذا العام ) اعتباراً من بعد الظهر بحيث تسيطر موجة من الصقيع و الجليد على المرتفعات التي تعلو عن ٩٠٠ متر اعتباراً من المساء و حتى صباح يوم الاثنين.
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