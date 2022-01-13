بالتفاصيل - اليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الإثنين عن أن الطرقات المقطوعة حتى الساعة هي:

شمالا، اوتوستراد شكا بالاتجاهين بالإضافة إلى الطريق البحرية، تقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، اوتوستراد البالما والبداوي بالاتجاهين.

بيروت وبيروت الكبرى، مستديرة الدورة وتقاطع جامع الأمين في بيروت، بالإضافة إلى قطع السير عند تقاطع فردان وتقاطع بشارة الخوري.

كما تم قطع السير في محلة صحراء الشويفات.

بالإضافة إلى قطع طريق المطار الجديدة وجسر المطار باتجاه السفارة الكويتية.

جنوبا، تم قطع الطريق قطع السير على قطع السير في محلة عرمون بشامون بالإضافة إلى مثلث خلدة وعلى اوتوستراد الناعمة وساحة النجمة في صيدا.

جبلا، تم قطع السير مستديرة عند عاليه بالإضافة إلى محلة بحمدون.



بقاعا، تم قطع السير عند مفرق التويتي ترشيش وضهر البيدر بالاتجاهين، واوتوستراد زحلة الفرزل محلة الحمرا بلازا.