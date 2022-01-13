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إليكم حال الطرق صباح اليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

13
JANUARY
2022
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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح اليوم، هي الآتية:

- قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين

- قطع السير في محلة صحراء الشويفات

- قطع السير على مستديرة الدورة وعلى تقاطع جامع الامين بيروت

- قطع السير على تقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي وعلى اوتوستراد البالما بالاتجاهين وعلى اوتوستراد البداوي بالاتجاهين

- قطع السير على جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية

- قطع السير على طريق المطار القديمة باتجاه المطار

- قطع السير في محلة عرمون بشامون

- قطع السير على مثلث خلدة

- قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

- قطع السير عند مفرق التويتي ترشيش

- قطع السير عند مستديرة عاليه وفي محلة بحمدون

- إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد ضبية عند نقطة يسوع الملك والطريق البحرية لا تزال سالكة

- قطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات

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