إليكم حال الطرق صباح اليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح اليوم، هي الآتية:

- قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين



- قطع السير في محلة صحراء الشويفات



- قطع السير على مستديرة الدورة وعلى تقاطع جامع الامين بيروت



- قطع السير على تقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي وعلى اوتوستراد البالما بالاتجاهين وعلى اوتوستراد البداوي بالاتجاهين



- قطع السير على جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية



- قطع السير على طريق المطار القديمة باتجاه المطار

- قطع السير في محلة عرمون بشامون



- قطع السير على مثلث خلدة



- قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

- قطع السير عند مفرق التويتي ترشيش



- قطع السير عند مستديرة عاليه وفي محلة بحمدون

- إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد ضبية عند نقطة يسوع الملك والطريق البحرية لا تزال سالكة



- قطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات