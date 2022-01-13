إليكم حال الطرق صباح اليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح اليوم، هي الآتية:
- قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين
- قطع السير في محلة صحراء الشويفات
- قطع السير على مستديرة الدورة وعلى تقاطع جامع الامين بيروت
- قطع السير على تقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي وعلى اوتوستراد البالما بالاتجاهين وعلى اوتوستراد البداوي بالاتجاهين
- قطع السير على جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية
- قطع السير على طريق المطار القديمة باتجاه المطار
- قطع السير في محلة عرمون بشامون
- قطع السير على مثلث خلدة
- قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين
- قطع السير عند مفرق التويتي ترشيش
- قطع السير عند مستديرة عاليه وفي محلة بحمدون
- إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد ضبية عند نقطة يسوع الملك والطريق البحرية لا تزال سالكة
- قطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات