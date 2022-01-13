عناوين الصحف ليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

الأخبار: فرنسا ــ ليكس
الهيئات الاقتصادية: صفقة على حساب العمال
حزب الله لآل سعود وصيصانهم: من يستهدفنا بكلمة فلينتظر جوابنا
الديار: «يوم الغضب» النقابي يشل لبنان...
انذار من بري لعهد عون عبر النقابات
نداء الوطن: "شيزوفرينيا" المنظومة: تحاور نفسها وتتظاهر ضدّ نفسها!
"حسرة" سعودية على اللبنانيين: "رهائن" الضاحية الجنوبية "لطهران"!
اللواء: «يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار!
ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط
البناء: مشاورات بعبدا: } كرامي: الحوار طريق التسويات } بقرادونيان: التقاتل بديل الحوار / } باسيل: للحوار بمن حضر } حردان: أولوياتنا هي أولويّات الناس وليس بينها اللامركزية / صفي الدين في مؤتمر المعارضة للسعوديّة: أوقفوا تدخلاتكم ولا تصدّقوا المرتزقة /
الجمهورية: باسيل يهاجم "الثنائي" و"القوات" وميقاتي
إنتهت المشاورات ولا حوار
النهار: لا حوار في بعبدا... ولبنان مقفل اليوم
l'orient le jour: Le Hezbollah passe à l’offensive : Nous n’accepterons plus d’être traités de terroristes