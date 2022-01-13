عناوين الصحف ليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

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الأخبار: فرنسا ــ ليكس

الهيئات الاقتصادية: صفقة على حساب العمال

حزب الله لآل سعود وصيصانهم: من يستهدفنا بكلمة فلينتظر جوابنا





الديار: «يوم الغضب» النقابي يشل لبنان...

انذار من بري لعهد عون عبر النقابات

نداء الوطن: "شيزوفرينيا" المنظومة: تحاور نفسها وتتظاهر ضدّ نفسها!

"حسرة" سعودية على اللبنانيين: "رهائن" الضاحية الجنوبية "لطهران"!



اللواء: «يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار!

ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط

البناء: مشاورات بعبدا: ‭}‬ كرامي: الحوار طريق التسويات ‭}‬ بقرادونيان: التقاتل بديل الحوار / ‭}‬ باسيل: للحوار بمن حضر ‭}‬ حردان: أولوياتنا هي أولويّات الناس وليس بينها اللامركزية / صفي الدين في مؤتمر المعارضة للسعوديّة: أوقفوا تدخلاتكم ولا تصدّقوا المرتزقة /

الجمهورية: باسيل يهاجم "الثنائي" و"القوات" وميقاتي

إنتهت المشاورات ولا حوار

النهار: لا حوار في بعبدا... ولبنان مقفل اليوم

l'orient le jour: Le Hezbollah passe à l’offensive : Nous n’accepterons plus d’être traités de terroristes