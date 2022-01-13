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أسرار الصحف ليوم الخميس 13 كانون الثاني 2022

13
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع دبلوماسي عربي أن يبقى الموقف الخليجيّ عموماً، والسعوديّ خصوصاً، في حال تريّث تجاه لبنان لما بعد ترتيب العلاقات السورية السعودية، مضيفاً أن السعودية تفضل التعامل لبنانياً مع سورية على التعامل مع القيادات والأحزاب اللبنانية.


خفايا

قال مرجع سياسي إن مصير حاكم مصرف لبنان والتوافق حول مستقبل الحاكميّة ودورها يستحقّ أن يكون موضوعاً للحوار الوطنيّ في ظل الانهيار الماليّ الذي تعيش البلاد في ظله منذ أكثر من سنتين، وإذا خرج الحوار ببتّ هذه المسألة يكون قد حقق إنجازاً أهم من الانتخابات.

 

 

 


اللواء: أسرار


همس
توقَّع قطب سياسي استمرار حالة الإنهيار بالتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن إجرائها أم لا!


غمز
يفقد عدد من الوزراء السيطرة على الملفات في وزاراتهم، وتمشي الأمور، كأنهم في آخر أيام حكومة تصريف الأعمال..


لغز
يختبر المركزي إجراءً جديداً، لمعرفة إلی أي حدّ يُمكن السيطرة على لعبة الارتفاع الهستيري اليومي للدولار!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بعد إعلان «القوات اللبنانية» ترشيح غياث يزبك في البترون وغسان حاصباني في دائرة بيروت الأولى ينتظر استكمال الترشيحات بهذه الطريقة تباعاً، وسيكون هناك عدد من المرشحين الذين يجمعون صفتي الإنتماء الحزبي والحضور المدني الهادف. حيث من المرجح ترشيح ناشط حزبي ومدير فرع أحد المصارف عن أحد المقاعد المارونية في عاليه.

 

نُقل عن مرجع حزبي مسيحي أن التفاهم مع الحزب «التقدمي الإشتراكي» سيبقى قائماً سواء كان هناك اتفاق على تشكيل لوائح واحدة أو تشكيل لوائح مستقلة، قياساً على دراسة الجدوى الإنتخابية في الحالتين وأيهما أفضل.

 

تعتقد مصادر مراقبة أن التأخير في بت الأرقام النهائية للموازنة قد يكون متعمداً لتجنب الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحثها، لأن هذا الأمر يشكّل مخرجاً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وللثنائي المعطِّل.

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