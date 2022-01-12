تحرّكات إحتجاجيّة ضمن هذه الطرقات

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أقدم عدد من الناشطين في الحراك الشعبي على قطع بعض مسارب ساحة النور بالإطارات المشتعلة والحجارة وحاويات النفايات، إحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفلت سعر صرف الدولار الاميركي وتدني القدرة الشرائية للمواطن.



وتجمع عدد من المحتجين، أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية، وأقفل الطريق باتجاه شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.



وقطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد الميناء - بيروت مقابل كاليري فري بالاطارات المشتعلة، إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية.

وفي السياق، أعلنت غرفة التحكم المروري، عن "قطع السير أمام مصرف لبنان الحمرا بيروت".