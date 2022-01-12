تجمع امام مصرف لبنان في الحمرا احتجاجا على الانهيار المالي والمعيشي

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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع لعدد من المحتجين، مساء اليوم، أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا تحت شعار “اسقاط منظومة الفساد والاجرام والتفقير”، رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة كما ارتفعت صيحات تطالب “برحيل ومحاكمة هذه المنظومة الفاسدة الحاكمة”، وسط إجراءات امنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية. واقفل الطريق باتجاه شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.

وخلال الاعتصام حاول عدد من المعتصمين تسلق الحائط الامامي للمصرف لازالة الاسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية وردعتهم وحصل تلاسن مع القوى الأمنية.