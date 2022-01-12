ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري حول آخر مستجدات كورونا؟

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 1236

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 530 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1502 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27

- حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".